Спасают собственную шкуру. Российские элиты выходят на контакт и пытаются договариваться о персональных гарантиях безопасности — ГУР 30 марта, 16:49 Российские элиты понимают, что финал войны будет трагическим для России (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Представители российских элит выходят на контакт с Украиной и пытаются договариваться о гарантиях безопасности для себя и своего бизнеса.

Об этом рассказал спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Он отмечает, что многие из окружения Путина понимают, что финал войны будет трагическим для России.

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"Есть разные люди с разной мотивацией. Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это была колоссальная ошибка и преступление, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения. Пока не борьба за другую страну, а речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", - рассказал Юсов.

Он добавил, что Путину и его ближайшему окружению стоит посмотреть комедийный фильм Смерть Сталина (2017 г.).

"Там очень поучительно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", - добавил представитель ГУР.