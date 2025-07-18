«Турбулентность в российских элитах». Как идет подготовка к транзиту власти в РФ и кто будет определять преемника Путина — разговор с Денисенко
Элиты РФ готовятся к транзиту власти после диктатора Владимира Путина (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
В России обостряется внутренняя борьба среди элит, которая связана с подготовкой к транзиту власти после диктатора Владимира Путина, считают в аналитическом центре Деловая столица.
Руководитель центра и политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV рассказал, о чем идет речь, а также рассказал об арестах чиновников в ежедневном режиме и шести семьях вокруг Путина, которые имеют всю власть.
— Кто же будет после Путина? Кто может его заменить? Рассматриваются ли реальные варианты? К каким выводам вы пришли, проведя ваше исследование?
— Начать нужно с того, что в ближайшее время, к сожалению, никакой смены Путина не будет.
Нужно понимать, что все эти конспирологии о том, как он лежит в морозильном ящике на Валдае — это обычная мифология.