В России обостряется внутренняя борьба среди элит, которая связана с подготовкой к транзиту власти после диктатора Владимира Путина, считают в аналитическом центре Деловая столица .

Руководитель центра и политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV рассказал, о чем идет речь, а также рассказал об арестах чиновников в ежедневном режиме и шести семьях вокруг Путина, которые имеют всю власть.

— Кто же будет после Путина? Кто может его заменить? Рассматриваются ли реальные варианты? К каким выводам вы пришли, проведя ваше исследование?

— Начать нужно с того, что в ближайшее время, к сожалению, никакой смены Путина не будет.

Нужно понимать, что все эти конспирологии о том, как он лежит в морозильном ящике на Валдае — это обычная мифология.