Зреет ли переворот? Через три месяца после вторжения российские элиты все больше критикуют Путина: что об этом известно 24 мая, 16:52 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Путин проводит рабочее совещание, 24 мая 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

24 мая исполняется ровно три месяца с того момента, как российский диктатор Владимир Путин развязал полномасштабную войну с Украиной, которую в РФ до сих пор называют «спецоперацией». Для мира он стал изгоем и военным преступником, а внутри самой России назревает все большее недовольство диктатором.

Война России против Украины — главные события 24 мая

НВ обобщил свежую информацию о том, какие настроения преобладают в российских элитах и в окружении Владимира Путина на исходе этих трех месяцев.



Видео дня

Военные провалы РФ в Украине: как реагируют и чего требуют путинские « ястребы» и силовые круги

На сегодняшний день довольных Владимиром Путиным в высших кругах России, «наверно, почти нет», написал 24 мая портал Медуза со ссылкой на близкий к Кремлю источник. «Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. „Ястребов“ не устраивают темпы „спецоперации“. Они думают, что можно действовать решительнее», — описал этот собеседник настроения среди российских элит. Его слова изданию подтвердили еще два человека, близких к президентской администрации (АП), а также два собеседника, близких к правительству РФ.

Близкие к АП источники Медузы уточняют, что позиция «ястребов» (в первую очередь силовиков) такова: «По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче». Вариант «жестче» подразумевает широкую мобилизацию резервистов и войну «до победы» — в идеале до взятия Киева, поясняет автор материала. Однако, по информации собеседников Медузы, объявлять всеобщую мобилизацию в Кремле пока не готовы. Тем более что еще в апреле результаты закрытых социологических исследований в РФ показали: даже россияне, которые поддерживают кремлевскую «спецоперацию», не готовы ни воевать сами, ни отправлять на фронт своих родственников, рассказали изданию источники, близкие к АП.

Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), который ежедневно публикует детальные сводки о боевых действиях и важных аспектах войны в Украине, в своем обзоре 23 мая тоже детально анализирует усиление критики в адрес Кремля из-за провала «спецоперации» со стороны российских националистических и военных кругов.

В качестве примера ISW приводит заявление Всероссийского офицерского собрания от 19 мая, авторы которого обратились к Путину и российским властям с призывом объявить мобилизацию и признать «полномасштабную войну» с Украиной, а также ввести военное положение в приграничных регионах и увеличить до двух лет срок службы по призыву в армии РФ. При этом в обращении выражается недовольство тем, что «ход военных действий [в Украине] оказался весьма далек от тех целей, которые ранее были заявлены», а «последней каплей» назван разгром российских войск на Северском Донце под Белогоровкой, «где наши [российские] войска несли недопустимо большие потери в личном составе и потеряли несколько десятков единиц боевой техники».

Заявление изобилует пропагандистскими штампами об «укро-бандеровских фашистах», однако эксперты ISW напоминают, что за три недели до вторжения в Украину именно Всероссийское офицерское собрание требовало признать независимость «ДНР» и «ЛНР», укрепляя идеологическую почву для нападения на Украину. А значит, новое обращение к Путину «может быть ключевым индикатором того, что элементы российского правительства и общества создают информационные условия для объявления частичной мобилизации». «Однако Кремль до сих пор отказывался от этого шага — вероятно, из-за опасений негативной реакции внутри страны и недостатков в российской мобилизационной системе», — подчеркивают специалисты Института, высказывая предположения, что «Кремль, вероятно, по-прежнему не желает и не может провести мобилизацию в краткосрочной перспективе».

«Все больше россиян, поддерживающих Кремль и российское вторжение в Украину, начинают открыто критиковать Кремль», — резюмирует ISW, ссылаясь также на недавнюю волну резкой критики среди российских военных блогеров. Эксперты института приводят оценки своих коллег из Министерства обороны Великобритании, где полагают, что по мере дальнейшего роста российских потерь в Украине «их будет все труднее скрывать и недовольство общественности будет расти».

Настроения в силовых элитах РФ оценил и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в свежем интервью УП. По его словам, российские военные круги «в принципе, в большинстве своем выступают за войну». «Однако они сильно не горят желанием продолжать боевые действия, с учетом того, какие значительные потери несут. Сколько бы ни лгала пропаганда, а вот военные знают, какие у них реальные потери», — отметил он.

Буданов также рассказал об эволюции отношения к войне в рядах ФСБ и других российских спецслужб, часть представителей которых изначально поддержали «спецоперацию», чтобы скрыть огромные растраты, выделенные на подготовку почвы для нее в Украине и в надежде, что «война все спишет». «Кроме того, они свято верили в то, что через три дня возьмут Киев, а на десятый день вообще завершат всю военную операцию в Украине. Это была их мечта. Но не удалась мечта», — констатировал Буданов.

Жалобы бизнес-кругов на санкции и экономический удар по России, потеря влияния олигархов

Еще одно крыло недовольных действиями Путина, хотя и по другим причинам, составляют многие «гражданские» российские чиновники и бизнес-элиты — так называемая «партия мира». Как пишет Медуза со ссылкой на свои источники, в этих рядах обескуражены тем, что не видят со стороны Кремля реальных шагов по достижению мира с Украиной, зато отмечают многочисленные трудности в экономике.

«Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», — пояснил близкий к правительству РФ собеседник Медузы. По его словам, до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти. Такое эмбарго обсуждается в высших кругах РФ, хотя Путин и «воинственная» часть его окружения до сих пор не верят, что Запад реализует подобный сценарий, утверждают собеседники издания.

«Путин просто не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников, и тем более не хочет связывать их с войной», — пересказывает Медуза мнение двух близких к АП источников.

Поэтому в правительственных кругах России сейчас преобладают пессимистичные настроения. «Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно — серый импорт, торговля с Китаем и Индией», — констатирует близкий к правительству источник портала.

Эту информацию подтверждают данные Кирилла Буданова, который рассказал, что российские бизнес-элиты «достаточно прагматично подходят к войне». «[Российский] бизнес ясно понимает потери. Они выступают совершенно против этого [войны] и хотят все как-то прекратить. Как говорится, они экзистенциально против того, что происходит здесь [в Украине], против тех зверств, которые здесь вытворяют россияне», — сообщил Буданов.

Глава украинского ГУР напомнил, что российские бизнесмены «теряют огромные деньги», потому выступают против. «Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть», — рассказал Буданов.

А влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung на днях обнародовало материал о том, как масштабные санкции изменили отношения между Кремлем и российским олигархами — фактически лишая их не только части собственности, но и влияния в РФ.

Издание констатирует: сейчас олигархи де-факто больше зависят от Путина, чем он от них. FAZ напоминает, что финансовая деятельность самых состоятельных людей РФ оказалась под пристальным контролем Запада, поэтому возросла их зависимость от политической власти Путина, в которой олигархи нуждаются для сокрытия своих капиталов. «По мере продолжения войны в Украине Кремль будет иметь все больше стимулов для прямой или косвенной конфискации некоторых из их активов. Из-за этого российские олигархи могут столкнуться с болезненной дилеммой захвата или уничтожения [их активов]», — пишет FAZ.

И если некоторые олигархи — такие как глава Роснефти Игорь Сечин действительно нужны российскому режиму, то другие — намного меньше. «Их включение в западный санкционный список может дать Кремлю отличную возможность лишить их власти или собственности», — полагает немецкое издание, прогнозируя вероятность «реорганизации российской олигархии внутри страны». Газета также ожидает роста давления Кремля на олигархов «с целью заставить их прямо или опосредованно финансировать военные усилия России». «Власть российских олигархов имеет тенденцию к снижению, что уменьшает и вероятность того, что они станут решающим фактором смены режима в России», — резюмирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тихое недовольство элит, шансы теневого переворота, надежды на «жизнь после Путина» и слухи о здоровье диктатора

Тем не менее, после трех месяцев войны в российских элитах все чаще обсуждается тема «будущего после Путина», сообщили близкие к АП и правительству собеседники Медузы.

«Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет», — пояснил один из источников портала. «Президент наворотил, но потом все можно будет исправить — как-то договориться [с Западом и Украиной]», — высказал схожие надежды еще один собеседник.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в схожем контексте оценил возможность смены власти в России. По его словам, государственный переворот в РФ «нереален», а вот теневой — «да, реален».

Буданов напомнил, что народное недовольство широких слоев населения, даже если оно будет расти, «как никого не интересовало ранее, так и не интересует сейчас». «А вот ближайшее окружение [Путина], которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь — они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них — это сменить Путина другим лицом, — подчеркнул Буданов. — Скажем так, обвинить во всех проблемах не Россию, а именно одного человека — Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он».

Безотносительно к информации о возможном «теневом перевороте», один из источников Медузы действительно сообщил, что в Кремле негласно обсуждают фигуры возможных преемников президента. Среди них:

мэр Москвы Сергей Собянин,

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев,

первый заместитель главы АП Сергей Кириенко ( в последнее время регулярно общается с Путиным, поскольку недавно стал новым кремлевским « куратором» Донбасса) — некоторые источники Медузы полагают, что Кириенко хочет быть как минимум премьер-министром; другие уверены, что своей активностью он пытается доказать эффективность на должности в АП.

Однако собеседники Медузы подчеркивают, что даже при обсуждении любых гипотетических преемников российские элиты убеждены, что Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья. В итоге недовольство высокопоставленных чиновников не проявляется ни в чем, кроме разговоров друг с другом. По выражению близкого к правительству РФ источника издания, «люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы».

Кирилл Буданов, заявлявший ранее, что у российского диктатора есть онкологическое заболевание, подтвердил такие данные в новом интервью УП — хотя и предупредил, что ожидать скорой кончины Путина не стоит.

«Да, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых заболеваний, одно из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда», — заявил Буданов.

Он также утверждает, что на Путина уже были попытки покушений, последняя неудачная состоялась около двух месяцев назад. «На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место», — заверил глава ГУР Минобороны Украины.

Кто сейчас входит в ближайшее окружение Путина и может ли он уступить власть

По информации Буданова, российский диктатор «значительно сократил доступ людей к себе». «К нему сейчас заходит достаточно незначительное количество людей. Всех остальных он держит дистанционно», — рассказал глава украинского ГУР.

По информации Медузы, сейчас в такой «ближний круг» Путина входят, среди прочих, первый заместитель главы АП Сергей Кириенко и глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Сейчас в нем те, кто участвует в операции [войне в Украине] — руководит войсками, занимается Донбассом. Президент на войне. Эти люди могут зайти за „красную линию“, то есть звонком разбудить президента», — рассказал один из собеседников Медузы.

При этом сам Путин, по словам Буданова, уже задумывался над выбором преемника «и в принципе выбирал, как говорят, фаворита — таких людей уже было несколько». Однако диктатора сдерживают опасения потерять власть, полагает глава ГУР Минобороны Украины.

«Глядя на определенные маниакальные синдромы у него, скорее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет сам Путин, — подчеркнул Буданов. — Потому он держит всех на определенной дистанции. И верит в то, что он будет править вечно. Но так не будет». Глава украинской разведки напомнил, что все диктаторы последних десятилетий «завершали свой путь одинаково», и высказал предположение, что Путин завершит его точно так же — не по своей воле.

Свою версию отстранения Путина от власти 23 мая в подкасте One Decision озвучил Ричард Дирлав, бывший глава британской разведслужбы MI-6 (руководил ею в 1999—2004 годах). По его мнению, смена власти в РФ произойдет до начала 2023 года и, вероятно, без насилия: Дирлав полагают, что Путина могут отправить "в санаторий, из которого он уже не выйдет лидером России". «Мы приближаемся к финалу этого режима в РФ», — убежден Дирлав.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.