«Путин очень мстителен». Кристина Квин считает, что российские элиты напуганы 4 мая, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Встреча Путина с представителями деловых кругов РФ, декабрь 2018 года (Фото:Кремль)

Когда российские олигархи утверждают, что никак не могут повлиять на диктатора Владимира Путина, они, скорее всего, не лгут, считает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.



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По всей вероятности, представители так называемых российских элит сейчас испытывают страх, сказала Квин в интервью Радио НВ.

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«Очевидно, что президент Путин очень мстителен. Когда люди выступают против него, то часто оказывается так, что они выпадают из окон или бывают отравлены нервно-паралитическими веществами. Я думаю, что происходит определенное запугивание. А еще — что эти ребята, конечно же, любят свои деньги, и не хотят их потерять», — отметила дипломат.

По ее мнению, у российского большого бизнеса не наблюдается «ни особой храбрости, ни существенного стремления отстаивать правильные вещи». Однако, вероятно, олигархи не врут, утверждая, что лишены влияния на Путина.

«Я предполагаю, что некоторые из них могут иметь большее влияние, чем другие. И, конечно же, я считаю, что все, кто отстаивает свободу, верховенство права и не потворствует пыткам и незаконной аннексии территории, должны выступать против Путина. А если они так не поступают, то приходится сделать вывод, что они заботятся прежде всего о своих личных интересах», — добавила она.

После вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты усилили санкции против российских олигархов, близких к Кремлю. Министерство финансов США ввело санкции и заблокировало суда и самолеты стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило активы на сотни миллионов долларов на американских банковских счетах, принадлежащих российской элите.

В конце апреля президент Джо Байден предложил Конгрессу установить новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, и дать разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.

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