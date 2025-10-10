Перечень засекречен. В Чехии говорят, что также фиксировали неизвестные БпЛА возле военных объектов
В Чехии также фиксировали неизвестные БпЛА (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)
Чешские вооруженные силы сообщили ослучаях появления неизвестных беспилотников вблизи важных инфраструктурных, в частности военных объектов.
Об этом в пятницу, 10 октября, заявила пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова, сообщило издание Exo24.
По словам пресс-секретаря, такие инциденты фиксировались, но конкретный перечень объектов, где видели дроны, является засекреченным. Также она не уточнила, когда именно происходили эти наблюдения.
Кошванцова добавила, что армия имеет возможности выявлять и идентифицировать беспилотники и может обезвреживать их — как «нелетальными» средствами (радиочастотное глушение), так и «летальными» методами (кинетическое поражение), в зависимости от обстоятельств и баланса рисков. Решение о применении тех или иных мер принимается с учетом угрозы возможных побочных повреждений.
Пресс-секретарь Генштаба также отметила, что ведомство регулярно обменивается информацией с партнерами и принимает меры для повышения обнаружения дронов вокруг критической инфраструктуры. Там добавили, что количество нежелательных пролетов БпЛА в воздушном пространстве Европы возросло в последние недели, поэтому страны региона усиливают противодронные меры.
9 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС сбивать беспилотники и самолеты, которые незаконно нарушают их воздушное пространство.
24 сентября Bloomberg писало, что союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов, но внутри Альянса возникли «тревожные разногласия» по этому вопросу.
Российские провокации на территории стран НАТО — что известно
С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.
23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.
После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.
25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.
26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».