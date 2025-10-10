Перечень засекречен. В Чехии говорят, что также фиксировали неизвестные БпЛА возле военных объектов

Об этом в пятницу, 10 октября, заявила пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова, сообщило издание Exo24.

По словам пресс-секретаря, такие инциденты фиксировались, но конкретный перечень объектов, где видели дроны, является засекреченным. Также она не уточнила, когда именно происходили эти наблюдения.

Кошванцова добавила, что армия имеет возможности выявлять и идентифицировать беспилотники и может обезвреживать их — как «нелетальными» средствами (радиочастотное глушение), так и «летальными» методами (кинетическое поражение), в зависимости от обстоятельств и баланса рисков. Решение о применении тех или иных мер принимается с учетом угрозы возможных побочных повреждений.

Пресс-секретарь Генштаба также отметила, что ведомство регулярно обменивается информацией с партнерами и принимает меры для повышения обнаружения дронов вокруг критической инфраструктуры. Там добавили, что количество нежелательных пролетов БпЛА в воздушном пространстве Европы возросло в последние недели, поэтому страны региона усиливают противодронные меры.

9 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС сбивать беспилотники и самолеты, которые незаконно нарушают их воздушное пространство.

24 сентября Bloomberg писало, что союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов, но внутри Альянса возникли «тревожные разногласия» по этому вопросу.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.