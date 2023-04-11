Разведка Британия: РФ может активизировать своих десантников в операциях против Украины — им передают Солнцепеки

11 апреля, 10:44
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Русский Солнцепек (Фото:Serge/flickr)

Русский Солнцепек (Фото:Serge/flickr)

Россия может начать активно использовать свои воздушно-десантные войска в будущих наступательных операциях против Украины. Об этом может свидетельствовать передача им систем залпового огня ТОС-1А (Солнцепек), говорится в сводке разведки Великобритании за вторник, 11 апреля.

Британцы рассказали, что об их передаче десантникам российские СМИ сообщили в начале месяца.

«Высокоразрушительные ТОС-1А, которые Россия обозначает как "тяжелый огнемет", обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с ВДВ», — заявили в разведке.

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По мнению авторов отчета, эта передача может указывать на будущую роль десантников РФ на поле боя в Украине. Они предполагают, что это может быть частью усилий по восстановлению воздушно-десантных войск после больших потерь среди них за первые девять месяцев полномасштабной войны.

Ранее командование ВСУ заявило, что в Бахмуте Донецкой области начали появляться российские воздушно-десантные силы (ВДВ). В американском Институте изучения войны ( ISW) считают, что РФ, вероятно, хочет использовать их для усиления регулярных сил своей армии, а не групп ЧВК Вагнера.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Десантники ВДВ РСЗО Российские десантники Война России против Украины

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