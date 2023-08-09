Сам предлагал сотрудничество. В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже на РФ

9 августа, 21:51
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Правоохранители и спецслужбы ФРГ разоблачили служащего из Бундесвера, который пытался самостоятельно выйти на контакт с российскими спецсужбами (Фото:Pexels / Pixabay)

Правоохранители и спецслужбы ФРГ разоблачили служащего из Бундесвера, который пытался самостоятельно выйти на контакт с российскими спецсужбами (Фото:Pexels / Pixabay)

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, задержанным является гражданин Томас Х., который работал в Федеральном ведомстве оборудования и информационных технологий Бундесвера.

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По данным следствия, которое проводили военная контрразведка и спецслужба BfV, начиная с мая 2023 года мужчина по собственной инициативе обращался в генконсульство в Бонне и в посольство страны-террориста РФ в Берлине с предложениями о сотрудничестве.

Следствие установило, что однажды работник Бундесвера передал информацию для российской разведки.

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Томаса Х. арестовали в городе Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) Дома и на работе у подозреваемого провели обыски. Ему инкриминировали подозрение в работе на иностранную спецслужбу по статье 99 Уголовного кодекса Германии, предусматривающей лишение свободы сроком до 10 лет.

В среду, 9 августа, подозреваемый был отправлен под стражу до начала судебного разбирательства дела.

26 декабря 2022 года немецкие медиакомпании NDR и WDR сообщили, что задержанный сотрудник спецслужбы BND мог передавать стране-агрессору России секретную информацию о ситуации в Украине.

В начале июля военная служба контрразведки (MAD), которая подчиняется министерству обороны Германии, сообщала о нарастании деятельности шпионов и киберпреступных действий против Берлина со стороны страны-агрессора России и Китая.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Россия Шпионаж Германия Шпион Бундесвер

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