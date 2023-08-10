Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем после задержания российского агента в Бундесвере 10 августа, 21:34 Борис Писториус (Фото:Инц Калнинз/Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует усилить борьбу со шпионажем из-за задержания российского шпиона.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Tagesschau.

Писториус назвал успехом в борьбе со шпионажем арест сотрудника закупочного офиса Бундесвера в Кобленце.



Он подчеркнул, что сотрудничество между спецслужбами тесное и прекрасно сработало.



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Глава Бундесвера отметил, что ведомство последовательно будет добиваться кадрового усиления Службы военной контрразведки.



«Во времена захватнической войны России против Украины мы должны адаптироваться к все большей гибридной угрозе и продолжать постоянно расширять нашу контрразведку в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами», — добавил Писториус.

9 августа Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ.



По данным следствия, которое проводили военная контрразведка и спецслужба BfV, начиная с мая 2023 года мужчина по собственной инициативе обращался в генконсульство в Бонне и в посольство страны-террориста РФ в Берлине с предложениями о сотрудничестве.

В начале июля военная служба контрразведки (MAD), которая подчиняется министерству обороны Германии, сообщала о нарастании деятельности шпионов и киберпреступных действий против Берлина со стороны страны-агрессора России и Китая.

26 декабря 2022 года немецкие медиакомпании NDR и WDR сообщили, что задержанный сотрудник спецслужбы BND мог передавать стране-агрессору России секретную информацию о ситуации в Украине.

