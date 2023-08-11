«Актуальный вызов». Министр юстиции ФРГ прокомментировал арест шпиона в Бундесвере 11 августа, 15:33 Министр юстиции Германии Марко Бушманн считает актуальной проблемой шпионаж страны-агрессора РФ в ФРГ (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Глава Министерства юстиции Германии Марко Бушманн отреагировал на резонансный арест шпиона в Бундесвере, который сотрудничал со страной-агрессором РФ.

Об этом говорится в видео, которое было опубликовано на странице министра в Twitter.

По слова Бушманна, этот случай со шпионом в армии ФРГ является «вопиющим исключением», и добавил, что «персонал Бундесвера демонстрирует колоссальную лояльность и усердие в отношении этой страны».

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«Шпионаж — не мрачное воспоминание со времен Холодной войны. Он остается актуальным вызовом», — заявил Бушманн.

9 августа Федеральная прокуратура Германии сообщила, что задержала военнослужащего Томаса Х., который по собственной инициативе планировал передать секретные данные для военной разведки страны-агрессора.

10 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал этот арест и добавил, что его страна усилит борьбу со шпионажем.

Это уже не первый скандал с российским шпионажем в Германии. 26 декабря 2022 года немецкие медиакомпании NDR и WDR сообщили, что задержанный сотрудник спецслужбы BND мог передавать стране-агрессору России секретную информацию о ситуации в Украине.

В начале июля военная служба контрразведки (MAD), которая подчиняется министерству обороны Германии, сообщала о нарастании деятельности шпионов и киберпреступных действий против Берлина со стороны страны-агрессора России и Китая.