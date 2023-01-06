Россия перебросила в Беларусь еще 50 единиц военной техники — Беларускі Гаюн 6 января, 13:24 Российская техника, прибывшая в Беларусь (Фото:Минобороны РБ)

Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram в пятницу, 6 января.

По данным аналитиков, в эшелоне есть около 43 КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, пять бензовозов, две зенитные установки ЗУ-23−2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин видно номера с 44-м регионом РФ (Западный военный округ). Кроме того, на многих грузовиках есть Z-свастика.



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В мониторинговой группе добавили, что эшелон прибыл в Барановичи Брестской области.



Минобороны Беларуси подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.

