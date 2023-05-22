Обломки Х-55 под Быдгощем. В Минобороны Польши заявили, что российская ракета «не представляла угрозы» 22 мая, 11:28 Лес возле Быдгоща, где нашли остатки ракеты, 27 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа заявил, что российская ракета, обломки которой обнаружили в декабре 2022 года под Быдгощем, не была целенаправленной атакой и «не представляла угрозы».



Об этом он сказал Polsat News в понедельник, 22 мая.

По словам министра, находка ракеты на территории Польши была неочевидной: на радаре во время непогоды «что-то появилось», но не до конца понимали, попал ли объект в воздушное пространство Польши из-за его траектории полета.

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«Надо быть осторожными с оценками. Мы не говорим о вооруженной ракете, нацеленной на Польшу. Речь идет о ракете, которая должна была запутать систему ПРО Украины, которая из-за неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась, а поскольку у нее была функция сбить с толку, то постоянно меняла высоту, маневрировала», — пояснил Очепа.

По его мнению, инцидент «не такой черно-белый, как хотелось бы», и предположил, что Варшаве в дальнейшем следует придерживаться процедур и «более внимательно подходить к такого рода явлениям». В то же время Очепа отверг сообщения о конфликте между Минобороны и военным командованием Польши и заявил, что вотум недоверия министру Мариушу Блащаку «был бы абсурдом».

Технический институт Воздушных сил Польши в мае заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.

По словам министр обороны Польши Мариуша Блащака, объект действительно является российской ракетой, которая упала возле польского города Быдгощ 16 декабря 2022 года. В этот день россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, выпустив 74 ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что инцидент с ракетой «не создал серьезной угрозы» безопасности страны.