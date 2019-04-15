#
Фредерик Кемп
Мир, о котором мечтает Китай
Андрей Пионтковский
Путинский план победы
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Российская пропаганда строится по принципу Игры престолов - замминистра информполитики

15 апреля, 11:26
242
Цей матеріал також доступний українською
Российская пропаганда строится по принципу Игры престолов - замминистра информполитики - фото

НВ

Дмитрий Золотухин

Российская пропаганда строится по принципу популярного фэнтезийного сериала Игра престолов, заявил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Мы говорили о сериале Игра престолов, и действительно, сериал как форма контента достаточно удобный для восприятия, он понятен: это определенная история, определенный сюжет, который разворачивается в течение долгого времени, многих серий. В сериале есть сезоны, это более очерченные сюжетными линиями куски сериала, этого контента; ну и, собственно, серии - это уже конкретные жизненные ситуации, в которые попадают герои. И мы считаем, что в определенной мере, в принципе, российская пропаганда и дезинформация построена так же, как и сериал", - рассказал он в эфире Радио НВ.

По словам Золотухина, российская пропаганда состоит из "конкретных сюжетов, которые потом обрастают подробностями", но с течением времени не меняют своей сути.

"По нашим подсчетам, их примерно 30 плюс-минус пять. Какие-то "сериалы" уходят из информационной арены, какие-то появляются на определенное время, а некоторые продолжаются и остаются с нами все пять лет", - сказал заместитель министра.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая признает Россию главным источником дезинформации в Европе, наряду с Китаем, Ираном и КНДР. 

В резолюции депутаты призывают "повысить осведомленность о российской кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Также ЕС призвали расширить оперативную группу по стратегическим коммуникациям, созданную в 2015 году, в полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних действий, чтобы решить проблему с вражеской пропагандой России.

Теги:   Игра престолов Россия Министерство информационной политики Радио НВ Пропаганда Российская пропаганда

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 21:34

img
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Политика

Вчера, 16:52

img
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение об аренде с НСК Олимпийский
Футбол

Вчера, 21:39

img
Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм

Выбор редакции

Страны

Вчера, 13:18

img
Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Политика

Вчера, 16:16

img
Вместо Зеленского. Главное из дебатов Порошенко и Данилюка в эфире ICTV

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться