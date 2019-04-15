Российская пропаганда строится по принципу Игры престолов - замминистра информполитики 15 апреля, 11:26 242 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Золотухин НВ

Российская пропаганда строится по принципу популярного фэнтезийного сериала Игра престолов, заявил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Мы говорили о сериале Игра престолов, и действительно, сериал как форма контента достаточно удобный для восприятия, он понятен: это определенная история, определенный сюжет, который разворачивается в течение долгого времени, многих серий. В сериале есть сезоны, это более очерченные сюжетными линиями куски сериала, этого контента; ну и, собственно, серии - это уже конкретные жизненные ситуации, в которые попадают герои. И мы считаем, что в определенной мере, в принципе, российская пропаганда и дезинформация построена так же, как и сериал", - рассказал он в эфире Радио НВ.

По словам Золотухина, российская пропаганда состоит из "конкретных сюжетов, которые потом обрастают подробностями", но с течением времени не меняют своей сути.

"По нашим подсчетам, их примерно 30 плюс-минус пять. Какие-то "сериалы" уходят из информационной арены, какие-то появляются на определенное время, а некоторые продолжаются и остаются с нами все пять лет", - сказал заместитель министра.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая признает Россию главным источником дезинформации в Европе, наряду с Китаем, Ираном и КНДР.

В резолюции депутаты призывают "повысить осведомленность о российской кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Также ЕС призвали расширить оперативную группу по стратегическим коммуникациям, созданную в 2015 году, в полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних действий, чтобы решить проблему с вражеской пропагандой России.