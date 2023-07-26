Российская пропаганда распространяет в сети «немецкий рекламный ролик», вероятно, снятый в России 26 июля, 20:20 Отрывок из пропагандистского видео о Германии (Фото:Справедливость/Телеграм)

Сетью ширится пропагандистская «немецкая реклама» о «нациста» президента Украины Владимира Зеленского, которое на самом деле сняли россияне.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода.

В социальных сетях распространяется видеоролик на немецком языке, который якобы снят как реклама правопопулистской партии Альтернатива для Германии.



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Однако сама партия в ролике не отмечается, а в немецкой прессе и на сайте партии нет никакого упоминания о видео.



В видео утверждается, что якобы постоянная поддержка Украины «обворовывает» жителей Германии.



«Рекламный ролик» демонстрирует немецкую семью, состоящую из мужа, жены и ребенка, к которым приходят люди в форме и конфискуют все ценное из их квартиры. А также вырывают серьги из ушей матери и забирают игрушку у ребенка.



Далее они вешают на стену портрет Зеленского и идут со словами: «Хайль Зеленский!»



В титрах видео пишут, что Германия потратила на помощь для Украины более 22 миллиардов евро и завершаются словами: «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме».



Видео распространилось в ряде российских прокремлевских блогов. В частности, его опубликовал в Telegram-канале член Общественной палаты при президенте России Армен Гаспарян.



Журналист Радио Свобода установил личности актеров, которые снялись в видео и оказалось, что все они россияне.



В «рекламе» роль мужа исполнил известный российский актер Валентин Воробьев, жену сыграла москвичка Юлия Конюхова. Лидера «людей в форме» изобразила российская актриса Юлия Мандрико. Еще одного «солдата» сыграл Игорь Алексеев.



По данным издания, съемки «рекламного ролика» происходили в России.

