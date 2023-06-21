В Новой Зеландии уволили редактора за российскую пропаганду в новостях об Украине 21 июня, 17:04 Редактор менял новости не только о войне России против Украины, но и о других военных конфликтах (Фото:baptiste-valthier/pexels)

Новозеландская радиостанция Radio New Zealand уволила одного из своих редакторов за то, что тот вносил пророссийские изменения в новости, которые касались войны России против Украины.

Об этом сообщает радиостанция RNZ.

Пропаганду в материалах о полномасштабном вторжении РФ в Украину обнаружили в начале июня. Известно о 36 сюжетах, которые были некорректно отредактированы. Редактор менял новости не только о войне России против Украины, но и о других военных конфликтах, в том числе об Израиле, Сирии, Тайване и Китае.

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После выявления нарушений редактор ушел в отпуск, а теперь подал в отставку.

Сейчас RNZ продолжает проверять все новости, которые были отредактированы этим сотрудником в течение последних пяти лет.



