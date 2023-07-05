Полетели головы. Кремль признал провал своей пропагандистской машины — СтратКом

5 июля, 17:27
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Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Кремлевский режим признал провал своей пропагандистской машины и уволил Сергея Михайлова — директора пропагандистского рупора ТАСС, который занимал этот пост почти 11 лет.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram в среду, 5 июля.

В СтратКоме отметили, что Михайлов информационно сопровождал российскую агрессию еще во время оккупации Крыма. Новым директором пропагандистского агентства стал Андрей Кондрашов — «преданный путинист», который был соведущим «прямой линии» главы кремлевского режима и соавтором пропагандистского фильма об оккупации Крыма.

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«Эта смена доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением бунта Пригожина… Выбор Кондрашова свидетельствует, что для кадрового роста в России преданность Путину важнее профессионализма», — добавили в СтратКоме.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Кремль Российская пропаганда Война России против Украины

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