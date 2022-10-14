Российская подлодка была замечена у берегов Франции 14 октября, 20:38 Российская подводная лодка (Фото:twitter.com/premar_ceclant)

В конце сентября французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.

Об этом сообщает BFM TV.

Российская подлодка проплыла у берегов Бретани. Российская лодка прошла сотню километров от берега, ее наконец-то конвоировали ВМС Франции. Операция прошла 29 сентября.

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Это был базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия», которая пошла за подводной лодкой Новороссийск — дизель-электрическим ударным кораблем, спущенным на воду с 2014 года и работавшим в Бискайском заливе. Его сопровождал российский буксир Сергей Балк.

«Необычно то, что подлодка двигалась в надводном положении, что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение», — отметил морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной Оливье Лебас.

Командующий Нормандией Томас Вионг заверил, что это классическая договоренность, поскольку Бискайский залив соответствует зоне ответственности, и ее нужно контролировать и любые происходящие там военные действия.