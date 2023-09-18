«Случайно вылез» цинизм? Психолог проанализировал оговорку Пескова, назвавшего РФ «российской педерацией» 18 сентября, 16:46 После оговорки Дмитрия Пескова психолог Валентин Ким предположил, что в окружении Путина действительно могут называть РФ «российской педерацией» (Фото:Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV проанализировал оговорку пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, назвавшего РФ «российской педерацией».

«В этом случае у Пескова это была лексическая оговорка. То есть он сказал слово педерация [вместо федерация]. Оно очень похоже. Мы уже к этому прилагаем какой-то контекст. Поэтому я не уверен, что это было сделано сознательно. Но и исключать такую возможность я не могу», — сказал Ким в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что люди которые сейчас окружают Путина и возглавляют Россию, «отличаются от других как раз невероятным уровнем циничности».

«Они рассказывают что-то о патриотизме, но мы знаем, что на самом деле они очень лицемерные лица. Они рассказывают другим о том, как надо любить родину, а держат свое состояние и своих детей на „ненавистном“ Западе. Этот цинизм может проявляться как раз и в том, что в частных разговорах они могут называть федерацию педерацией, Владимира Путина — „дедушкой“. А потом оно может случайно вылезать в процессе коммуникации — там, где у Пескова снижается уровень самоконтроля», — предположил психолог.

13 сентября в соцсетях появилось видео фрагмента интервью Пескова, в котором он оговорился, назвав РФ «российской педерацией».