Космическая неудача. Первая после СССР российская лунная станция Луна-25 не перешла на предпосадочную орбиту, миссии грозит срыв

19 августа, 22:32
Поделиться:
Луна-25 до запуска, июль 2023 года (Фото:laspace.ru)

Луна-25 до запуска, июль 2023 года (Фото:laspace.ru)

Российская автоматическая межпланетная станция Луна-25, которая впервые со времен СССР должна была долететь до Луны, не смогла перейти на предпосадочную орбиту.

Предыдущая станция Луна-24 была запущена в 1976 году Советским Союзом.

«В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты группы управления проводят анализ ситуации», — заявили в Роскосмосе 19 августа.

Видео дня

Читайте также:

Такой мы обычно видим Луну, но американским ученым удалось сделать гораздо более подробное изображение (Фото:alexkalina/Depositphotos) Два года работы. Американские исследователи представили самое подробное изображение Луны

Российское ведомство не сообщило подробности более детально, однако сайт Naked Science отмечает, что трудно исключать, что возникла опасность срыва всей миссии.

«Дело в том, что количество топлива на борту посадочного аппарата, следующего к Луне, невелико. Нет значительного запаса на случай непредвиденных маневров», — говорится в публикации.

Отмечается также, что две предыдущие российские миссии к другим космическим телам в 1996 и 2011 годах тоже были неудачными.

Луна-25 стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области РФ и должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на южном полюсе Луны 21 августа 2023 года. Ее основными задачами называли отработку мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов. Планировалось, что миссия продлится год.

В ноябре 2018 года Россия заявляла о намерении построить на Луне две обсерватории. Предполагалось, что первым шагом к этому станет запуск аппаратов Луна-25, Луна-26 и Луна-27.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Луна Роскосмос

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X