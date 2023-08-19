Космическая неудача. Первая после СССР российская лунная станция Луна-25 не перешла на предпосадочную орбиту, миссии грозит срыв 19 августа, 22:32 Луна-25 до запуска, июль 2023 года (Фото:laspace.ru)

Российская автоматическая межпланетная станция Луна-25, которая впервые со времен СССР должна была долететь до Луны, не смогла перейти на предпосадочную орбиту.

Предыдущая станция Луна-24 была запущена в 1976 году Советским Союзом.



«В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты группы управления проводят анализ ситуации», — заявили в Роскосмосе 19 августа.

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Российское ведомство не сообщило подробности более детально, однако сайт Naked Science отмечает, что трудно исключать, что возникла опасность срыва всей миссии.

«Дело в том, что количество топлива на борту посадочного аппарата, следующего к Луне, невелико. Нет значительного запаса на случай непредвиденных маневров», — говорится в публикации.

Отмечается также, что две предыдущие российские миссии к другим космическим телам в 1996 и 2011 годах тоже были неудачными.

Луна-25 стартовала 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области РФ и должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на южном полюсе Луны 21 августа 2023 года. Ее основными задачами называли отработку мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов. Планировалось, что миссия продлится год.

В ноябре 2018 года Россия заявляла о намерении построить на Луне две обсерватории. Предполагалось, что первым шагом к этому станет запуск аппаратов Луна-25, Луна-26 и Луна-27.