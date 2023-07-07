«Полное бессилие». Возможность Пригожина беспрепятственно оставаться в России демонстрирует слабость Кремля — FT 7 июля, 13:09 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

То, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин до сих пор беспрепятственно остается в России, несмотря на вооруженный мятеж, отражает слабость Кремля, сообщает Financial Times со ссылкой аналитиков и представителей российской элиты.

«Это просто полное бессилие. Там нет ничего глубокого. Все слышали, как Путин сводит счеты с Пригожиным через неделю (после мятежа). Это полное безумие. Путин просто не замечает, что мы превращаемся в банановую республику без бананов», — сказал бывший высокопоставленный российский чиновник.

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Старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая сказала, что Пригожина «решили убить» как политика, но все еще решают, что с ним делать «как с бизнесменом».

Собеседник FT, знавший Пригожина с 90-х годов предположил, что разрешение на свободу действий в его бизнесе было, вероятно, частью мирного соглашения, заключенного в обмен на уход ЧВК Вагнера с «захваченных» российских территорий.

«Это не просто побег. Скорее его империю разваливают и готовятся к его уходу… Когда все успокоится, я думаю, у него будут проблемы, но кто думает о будущем более чем на неделю вперед?» — сказал собеседник.

По данным российского издания Фонтанка, Пригожин смог вернуть около 10 миллиардов рублей, которые власти изъяли у него наличными в день восстания.

Аналитики и представители элиты РФ заявили, что вместо того, чтобы быть немедленно изгнанным, Пригожину «дали пространство» для развития своей бизнес-империи в России.

Аббас Галлямов, аналитик и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина, сказал, что Пригожин добился определенных уступок, кроме переезда в Беларусь, поскольку он имел более сильную позицию в день переговоров, поскольку его войска подходили к Москве.

«Пригожин не потерпел физического поражения. Он взял Ростов, он пробился в Москву, он мог попытаться взять Кремль. Он поставил систему на грань коллапса — поэтому, конечно, он не согласился бы на сделку, в которой он теряет все», — заявил Галлямов.

Он добавил, что в то же время Кремль, возможно, осторожно относится к Пригожину из-за острого осознания слабых мест в системе, которые выявил его мятеж, а любые «резкие шаги» против ЧВК Вагнера могут спровоцировать к восстанию.

«Система сейчас настолько слаба, что все может быть фатальным», — сказал он.

Подсанкционный российский миллиардер сказал, что даже после того, как мятеж рисковал погрузить Россию в хаос, Путин скорее будет полагаться на свои тесные отношения с такими людьми, как Пригожин, поскольку давно его знает, вместо того, чтобы «перетасовывать» элиту.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что главарь Пригожин находится не в Беларуси, а в России.

До этого Лукашенко утверждал, что главарь ЧВК Вагнера сбежал в Беларусь.

Вечером 24 июня Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где боевики ЧВК Вагнера в результате вооруженного восстания взяли под контроль главные военные объекты. Тогда его видели на публике в последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий: продолжить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, выехать в Беларусь.