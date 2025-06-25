«Российская экономика уже в рецессии». Политолог ответил, на сколько времени России хватит денег для войны

Политолог Иван Преображенский в интервью NV заявил, что российская экономика уже в рецессии и ответил, на сколько стране-агрессору хватит денег для войны.

В интервью NV Преображенский отметил, что недавно министр экономического развития РФ Максим Решетников публично заявил, что, по словам бизнеса, «есть ощущение, что Россия сваливается в рецессию».

Реклама

«Что означает, очевидно, с точки зрения реальной статистики, а не той, которую они фальсифицируют, российская экономика уже в рецессии. Ни при каких других обстоятельствах он ничего такого заявить не мог бы. Банкротом, как и при распаде Советского Союза, внезапно оказалась угольная отрасль, начался стремительный рост безработицы, несмотря на то, что это скрытая безработица», — объяснил политолог.

По его словам, из-за этого у России не появится много денег на войну даже в случае повышения цен на нефть.

Отвечая на вопрос, на сколько России может хватить денег на войну, Преображенский сказал:

«Такое ощущение, что в основном у них средства пока есть, но очевидно, что средств хватает на то, чтобы система совсем не остановилась. Другой вопрос, что опять-таки исчерпываются резервы. На год их есть. На два, если цены на нефть поднимаются и держатся какое-то время, желательно долгое время. На три — непонятно, потому что невозможно оценить, сколько надо вливать денег в экономику для того, чтобы ее системные проблемы преодолевать».

19 июня российский министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика находится на стадии «охлаждения», а по «текущим ощущениям бизнеса» — на грани перехода в рецессию.