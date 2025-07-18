«Россия сжигает свечу с обеих сторон». ISW проанализировал проблемы экономики РФ и возможное влияние вторичных санкций, которые обещает Трамп

Политика российского Центробанка, направленная на поддержание кажущейся внутренней стабильности в РФ, на самом деле усиливает экономическую нестабильность России. В такой ситуации вторичные санкции против Москвы , введение которых допускает администрация Дональда Трампа, вероятно, могли бы еще больше повлиять на экономику России.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW констатируют, что Центральный банк России продолжает усилия для поддержания видимости внутренней экономической стабильности, одновременно проводя политику, которая, вероятно, усилит экономическую нестабильность России. 17 июля агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на ежемесячный отчет Центробанка РФ, что годовой уровень инфляции с поправкой на сезонные факторы (SAAR) в России снизился до 4% в июне 2025 года, что соответствует целевому показателю уровня инфляции в России. Однако SAAR является краткосрочным показателем, и его снижение вряд ли положительно повлияет на российскую экономику в долгосрочной перспективе, отмечают специалисты ISW. Они напоминают, что усилия Центробанка РФ, направленные на то, чтобы удержать сильный рубль, повышают покупательную способность России на мировых рынках — что, в свою очередь, снижает рублевую стоимость импортных товаров, таких как оборудование и технологии. Это снижает затраты на производство и инфляционное давление на фирмы, которые полагаются на импортные компоненты. Укрепленный рубль смягчает удар западных санкций, поскольку делает параллельный импорт дешевле, а заменители — доступными. На этом фоне ISW оценивает, что вторичные санкции против РФ, «вероятно, еще больше повлияют на российскую экономику, подрывая доходы от российской нефти и возможности более дешевого импорта с помощью укрепленного рубля, что является критически важными инструментами Кремля в финансировании его войны против Украины».

Институт изучения войны также напоминает, что неприемлемо высокие выплаты российским солдатам и последствия нехватки собственной рабочей силы в РФ, вероятно, еще больше дестабилизируют российскую экономику, независимо от заявлений Кремля об экономической стабильности. Российская стратегия стимулирования набора добровольцев путем предложения больших единовременных выплат новобранцам и одновременные усилия России по быстрому расширению оборонно-промышленного комплекса (ОПК) требуют от России значительного увеличения выплат как для поддержки набора военнослужащих, так и для увеличения рабочей силы, задействованной в ОПК. Учитывая высокий уровень потерь РФ на поле боя, России уже пришлось значительно увеличить единовременные выплаты на региональном и федеральном уровнях, чтобы стимулировать россиян подписывать военные контракты, а не браться за другие виды деятельности. Конкуренция между российским ОПК и гражданскими предприятиями повышает среднюю зарплату в этой сфере и в целом повышает цены в сфере услуг, напоминают в ISW. Эти факторы, в сочетании с нехваткой рабочей силы в гражданском и оборонном секторах, вероятно, обусловливают разрыв между стоимостью товаров и услуг, который фиксирует отчет Центрального банка РФ. В свою очередь, это ограничивает экономический рост России, ее усилия по наращиванию вооруженных сил и оборонного производства.

Реклама

ISW продолжает оценивать, что Россия не может бесконечно компенсировать текущий уровень своих потерь в армии без принудительной мобилизации резервистов, которую Владимир Путин явно не желает проводить. В то же время российская экономика не может себе позволить и дальнейшее повышение выплат новобранцам. «Россия фактически сжигает свечу с обеих сторон, одновременно ослабляя монетарную политику для стимулирования краткосрочного роста, и одновременно расширяя бюджетные расходы для поддержки военных усилий, — констатирует ISW. — Эта стратегия, вероятно, негативно повлияет на российскую экономику, ослабляя покупательную способность потребителей, девальвируя рубль в среднесрочной и долгосрочной перспективе и создавая глубокую макроэкономическую нестабильность».

Тем временем появились сообщения, что российские банкиры частным образом выражают обеспокоенность по поводу роста количества просроченных и неоплаченных кредитов, несмотря на заявления Центрального банка России об экономической стабильности. Агентство Bloomberg 17 июля сообщило, что неназванные руководители «некоторых крупнейших банков России» частно обсуждали обращение за государственной помощью, если уровень таких «плохих» кредитов в их портфелях будет продолжать расти в течение 2025 года. По данным Bloomberg, уровень таких кредитов, выданных российскими банками, вырос на 1,2% в 2025 году и может вырасти до 6−7% с текущих 4% к 2026 году. ISW добавляет, что любое банкротство крупного российского банка подорвало бы давние заявления Путина о том, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике.