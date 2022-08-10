Россия провалилась. Генерал Бридлав дал разгромную оценку российской армии и назвал две ее особенности 10 августа, 15:56 Российские танки в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ дал разгромную оценку российской армии и назвал две ее особенности.

«Некоторые люди называли русскую армию второй или третьей армией мира, хотя это не так. Однако, это была хорошая армия, которая оказалась совершенно не готова к войне в Украине, поскольку руководство России и российской армии принимали неправильные решения и создавали провальные планы, тогда как украинская армия была готова к происходящему», — сказал Бридлав в интервью НВ.

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Он добавил, что после боев в окрестностях Киева, а затем под Харьковом, российская армия потеряла свое качество и «сегодня это совсем другая армия».

«Теперь это армия, которая пытается перегруппироваться и перепланировать, и она не может сделать ничего из этого, при этом снова идет в бой», — подчеркнул американский генерал в отставке.

Он также назвал две отличительные особенности российской армии в войне с Украиной: «Первая — россияне оказались неспособны осуществить то, что мы называем общевоенными боевыми действиями (Combined arms fighting), во-вторых, они оказались неспособны взять небо и устанавливать в нем свои правила игры».

Экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе уточнил, что, хотя россияне совершают гораздо больше вылетов, есть места, куда российская авиация, в принципе, не может попасть.

«Есть такие технические понятия войны, в которых Россия провалилась. Первое — SEAD — подавление воздушных сил противника. Россиянам не удалось подавить украинские воздушные силы до конца. Второй — DEAD — разрушение воздушных сил противника и это ей тоже не удалось. Ранее российскую армию уважали за навыки войны в небе, но в Украине она показала, что не способна продемонстрировать их», — подытожил Бридлав.

Он также выразил мнение, что россияне недооценили украинскую армиию и «катастрофически переоценили настроение украинцев радостно встречать их на своей территории», из-за чего вторглись в Украину неподготовленными и «терпели поражение за поражением».

«У них не было возможности массово отступить в Россию для того, чтобы хорошо перегруппироваться и вернуться, они до сих пор имеют серьезные проблемы в организации своей армии. Потому они сегодня ведут эту маневренную артиллерийскую войну медленными темпами», — сказал также американский генерал в отставке.

По последним данным, с начала вторжения оккупанты потеряли уже 42,8 тыс. личного состава.

9 августа в Пентагоне заявили, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась и фокус войны сместился на юг.

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