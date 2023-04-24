Пьяная россиянка на борту самолета кричала «Слава Украине» и «искала единомышленников» — видео 24 апреля, 11:34 По словам пассажиров, россиянка выпила виски на борту самолета (Фото:t.me/bazabazon)

На борту рейса Бангкок-Москва 28-летняя россиянка Анастасия Степанян в состоянии алкогольного опьянения кричала «Слава Украине».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы инцидента рассказали, что девушка зашла на борт практически трезвой и без видимых признаков агрессии.

Однако, сразу после взлета девушка начала выпивать виски, ходить по рядам и «искать единомышленников».

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Один из очевидцев заявил, что спустя час после начала полета она выпила «какие-то таблетки» и у нее «началась истерика».

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На видео слышно, что девушка что-то кричит о «гражданской войне», а также несколько раз выкрикиваетСлава Украине! Украине Слава!».

Девять часов полета девушка кричала, смеялась, плакала и плевалась в каждого, кто пытался ей перечить.