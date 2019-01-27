Алексей Бондарев
Тайна смерти Александра Македонского
Зоя Казанжи
Говорить, молчать, говорить снова
Питер Сантенелло
Украинская бюрократия? Нет, не слышал
Павло Шеремета
Три кита прорыва

Россиянина задержали за запуск дрона в аэропорту Тель-Авива

Вчера, 21:47
587
Цей матеріал також доступний українською

EPA

На работу аэропорта инцидент не повлиял

Российский турист был задержан за запуск беспилотника в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times of Israel.
46-летний россиянин запускал беспилотник на аэродроме. Его передали полиции, после чего поместили под стражу.

На работу аэропорта инцидент не повлиял.

Напомним, 23 января в одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов.

19 декабря британский аэропорт Гатвик прекратил работу  из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе. 

Теги:   Дроны Израиль Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 08:14

article_img
Слово генерала. Командующий ООС Сергей Наев рассказал о готовящемся наступлении России
Страны

Вчера, 21:22

article_img
В Париже на марш против "желтых жилетов" вышли тысячи "красных платков"
Политика

Вчера, 10:45

article_img
Политконсультант Тимошенко объяснил, почему она не называет кандидатуру своего премьер-министра

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться