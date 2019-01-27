Россиянина задержали за запуск дрона в аэропорту Тель-Авива
Вчера, 21:47
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Российский турист был задержан за запуск беспилотника в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Об этом сообщает The Times of Israel.
46-летний россиянин запускал беспилотник на аэродроме. Его передали полиции, после чего поместили под стражу.
На работу аэропорта инцидент не повлиял.
Напомним, 23 января в одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов.
19 декабря британский аэропорт Гатвик прекратил работу из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе.