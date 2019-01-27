Россиянина задержали за запуск дрона в аэропорту Тель-Авива Вчера, 21:47 587 Цей матеріал також доступний українською EPA На работу аэропорта инцидент не повлиял EPA

Российский турист был задержан за запуск беспилотника в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times of Israel.

46-летний россиянин запускал беспилотник на аэродроме. Его передали полиции, после чего поместили под стражу.

На работу аэропорта инцидент не повлиял.

Напомним, 23 января в одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов.

19 декабря британский аэропорт Гатвик прекратил работу из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе.