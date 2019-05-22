Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику — СМИ
Российского
мигранта, который 20 мая забрался в Париже на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику, передает France 24 со ссылкой на собственные источники.
Как сообщается после допроса, у него были обнаружены «суицидальные наклонности».
При этом имя
россиянина, спровоцировавшего массовую эвакуацию туристов, не разглашается.
Ранее сообщалось,
что в Париже неизвестный мужчина забрался на конструкцию Эйфелевой башни, где провисел несколько часов.
Позже появилась
информация, что им оказался выходец из России, который угрожал совершить
суицид.