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Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику — СМИ

Сегодня, 12:05
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Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику — СМИ - фото

REUTERS/Charles Platiau

Личность задержанного россиянина не разглашается

Российского мигранта, который 20 мая забрался в Париже на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику, передает France 24 со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается после допроса, у него были обнаружены «суицидальные наклонности».

При этом имя россиянина, спровоцировавшего массовую эвакуацию туристов, не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный мужчина забрался на конструкцию Эйфелевой башни, где провисел несколько часов.

Позже появилась информация, что им оказался выходец из России, который угрожал совершить суицид.

Теги:   Россияне Турист Эйфелева башня Париж Франция

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