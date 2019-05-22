Россиянина, забравшегося на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику — СМИ Сегодня, 12:05 544 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Личность задержанного россиянина не разглашается REUTERS/Charles Platiau

Российского мигранта, который 20 мая забрался в Париже на Эйфелеву башню, поместили в психиатрическую клинику, передает France 24 со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается после допроса, у него были обнаружены «суицидальные наклонности».

При этом имя россиянина, спровоцировавшего массовую эвакуацию туристов, не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный мужчина забрался на конструкцию Эйфелевой башни, где провисел несколько часов.

Позже появилась информация, что им оказался выходец из России, который угрожал совершить суицид.