Российский киберпреступник в США попросил обменять его на репортера WSJ Гершковича — CNN 25 мая, 01:26 Эван Гершкович был задержан в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Адвокаты россиянина Александра Винника лоббируют в США возможность его обмена на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает CNN.

В США Винник обвиняется в управлении криптовалютной биржей, которая вела бизнес с наркоторговцами и похитителями данных. Власти США считают, что он виновен в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов.

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Винника по запросу США задержали в 2017 году в Греции. Запросы на его экстрадицию подавали США, Франция и Россия. Только в прошлом году россиянина экстрадировали в США.

Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.



США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму», и сказал, что Вашингтон каждый день работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.