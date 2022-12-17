В Нидерландах россиянин пытался продать в РФ микросхемы и дроны на 2 млн евро 17 декабря, 03:35 Россиянин пытался доставить в РФ дроны из Нидерландов (Фото:@cheneymediaproductions/pexels)

В Нидерландах 55-летнего мужчину обвинили в попытках продать в РФ санкционную продукцию, в частности, микросхемы и дроны, на 2 млн евро. Задержанный россиянин использовал для этого свою компанию в Гелдерланде в качестве прикрытия.

Об этом сообщает AD.



«При помощи поддельных счетов и фирмы-прикрытия россиянин пытался контрабандой переправить в Россию микрочипы и другие технологии на сумму два миллиона евро», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный использовал для этого свою компанию в Гелдерланде в качестве прикрытия. Через несколько месяцев после введения санкций против России он сменил название компании, а вместо радиоэлектронных частей внезапно начал якобы торговать канцелярскими принадлежностями.

На самом деле, по данным прокуратуры, он все еще продавал микрочипы и другие технологии, вероятно, которые впоследствии стремились использовать в военных целях. Мужчина также пытался доставить в РФ дроны.

Чтобы избежать санкций, россиянин подделал документы. В счетах-фактурах клиентом была указана компания на Мальдивах, тогда как технологические товары в конечном счете предназначались компаниям в РФ.

Известно, что в период с июня по сентябрь он подделал восемь счетов-фактур.

Мужчина был задержан 27 сентября в Нидерландах, его обвиняют в попытках продать в россию санкционную продукцию на 2 млн евро.

До сих пор россиянин оставался под стражей, однако суд постановил, что он может быть отпущен на свободу, пока не начнется процесс.