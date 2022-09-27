Россиянин переплыл реку, чтобы скрыться от мобилизации в РФ. Его отправили на родину 27 сентября, 22:40 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Гражданин РФ, убегая от мобилизации, переплыл реку в Эстонию, однако был задержан пограничниками и возвращен в Россию.

Об этом сообщает ERR.



Также уточняется, что россиянин незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва.

Мужчину, совершившего свой поступок из-за объявленной в России мобилизации, отправили назад в тот же день.

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Пограничники уточнили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки где-то после часа ночи.

«Около 4:30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию», — сообщили пограничники.

Руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел заявил, что это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией.

За последнюю неделю в страны Евросоюза въехали почти 66 тысяч граждан страны-агрессора России — на 30% больше, чем за неделю до этого. Это случилось после объявления «частичной» мобилизации в РФ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. После этого россияне начали массово покидать территорию страны-агрессора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе, и правительство страны в ближайшее время намерено ограничить им въезд.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.