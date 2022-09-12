Во Франции россиянин избил двух беженок из Изюма. Посольство Украины взяло дело на особый контроль
Женщины убеждены, что нападающий был россиянином (Фото:Volodymyr Kogutyak/Facebook)
Во Франции двух украинских беженок из Изюма избили за то, что они слушали украинскую музыку. Девушки утверждают, что нападавший был россиянином.
Французский ресурс Monaco-Matin сообщает, что пострадавшие — Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области. Они выехали во Францию 19 апреля, когда Изюм оккупировали россияне.
По словам женщин, они слушали украинскую музыку на набережной, когда их атаковал мужчина. Они убеждены, что нападающий был россиянином.
О происшествии также сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк в Facebook и опубликовал фото девушек.
Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал инцидент в Facebook. По его словам, украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.
Он также добавил, что дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения.
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