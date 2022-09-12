Во Франции россиянин избил двух беженок из Изюма. Посольство Украины взяло дело на особый контроль 12 сентября, 22:44 Женщины убеждены, что нападающий был россиянином (Фото:Volodymyr Kogutyak/Facebook)

Во Франции двух украинских беженок из Изюма избили за то, что они слушали украинскую музыку. Девушки утверждают, что нападавший был россиянином.

Французский ресурс Monaco-Matin сообщает, что пострадавшие — Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области. Они выехали во Францию ​​19 апреля, когда Изюм оккупировали россияне.

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По словам женщин, они слушали украинскую музыку на набережной, когда их атаковал мужчина. Они убеждены, что нападающий был россиянином.

О происшествии также сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк в Facebook и опубликовал фото девушек.

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал инцидент в Facebook. По его словам, украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.

Он также добавил, что дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения.

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