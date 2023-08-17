Россиянин готовил в Дании аферу на $3,5 млрд, его арестовали 17 августа, 06:23 Данская полиция (Фото:instagram.com/politi/)

Суд в Дании приговорил россиянина к трем годам заключения и депортации за попытку мошенничества в особо крупных размерах. Он готовил аферу на 3,5 млрд долларов против Центрального банка Дании.

Об этом сообщает Bloomberg.



Так, 53-летний мужчина подделал документы и представлялся сотрудником инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центробанк выплатить ему деньги. Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.

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Во время объявления обвинения прокурор назвал этот случай необычным и даже экстраординарным, и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в вероятном преступлении и обратился в полицию для его проверки.