Российские власти заявили, что над Брянской областью сбили дроны 6 августа, 09:10 Сбитый дрон (Фото:https://t.me/breakingmash)

В воскресенье, 6 августа, над Брянской областью якобы были сбиты дроны, заявил губернатор Александр Богомаз.

Богомаз написал в своем Telegram, что над Карачевским районом региона система ПВО «уничтожила два беспилотника самолетного типа».

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские беспилотники и морские дроны будут продолжать показывать наилучшие результаты, а ВПК будет расширять свои возможности для нанесения больших потерь российским оккупантам.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

В ночь на 4 июля два неизвестных морских дрона атаковали порт Новороссийск Краснодарского края. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб, а повреждения могут надолго вывести корабль из строя.

Ночью в субботу, 5 июля, в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.