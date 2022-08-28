«Крови и войны желают сами россияне». Почему население РФ верит во ложь Кремля — конфликтолог-международник 28 августа, 14:41 Эксклюзив НВ Кремль, Москва, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Украинский конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица объяснил в эфире Радио НВ, почему россияне верят в пропаганду и ложь Кремля.

«В условиях профашистских тоталитарных режимов, крови и войны желает сам народ, сама эта русская орда. Поэтому им говорят ложь, и они ее стремятся слушать. Потому что эта ложь обеспечивает им комфортные условия», – рассказал Перепелица.

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Именно поэтому, по мнению конфликтолога-международника, россияне не учитывают даже потери собственных войск:

«Они стремятся уничтожать украинцев, украинское государство и наносить поражение Западу. Это мы видим по общественному мнению, которое время от времени российские социологические службы измеряют, — 76% поддерживает агрессию. <...> Поэтому, когда до них доходит какая-то информация, может, от их сыновей на передовой, они этому не верят, считают, что это блеф, это украинская дезинформация; что их намеренно запугивают Запад, НАТО. И верят во все эти басни. Они просто хотят в это верить».

Последний опрос общественного мнения Левада-центра показал, что 76% россиян поддерживают военные действия в Украине. Это на 1% больше, чем в июне 2022 года.

В то же время многие факторы указывают на то, что происходит рост деморализации среди российских войск, которые сейчас воюют в Украине.

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