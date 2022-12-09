«Третий полк разъ*бали». Россияне в ужасе от потерь в Украине и перспектив новой мобилизации — перехват 9 декабря, 11:19 Россияне считают, что новая волна мобилизации начнется в ближайшее время (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

После рассказов своих знакомых из числа военнослужащих ВС РФ об их огромных потерях в Украине россияне больше не горят желанием отправляться на войну, как это было под влиянием кремлевской пропаганды в начале вторжения.

Об этом свидетельствует перехват разговора одного из оккупантов со своими знакомыми, которые сейчас находятся в России.

«До 1-го декабря призыв. 1-го декабря он закончился, и начинается мобилизация новая, бл*… У нас уже, короче, жетский нехват. У нас тут третий полк разъ*бали, на*уй, под Луганском. Короче, 52 человека только осталось, на*уй… Больше 1000 было… Вот так вот, бл*», — рассказал он о ситуации на фронте.

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В свою очередь собеседники российского солдата заявили, что, несмотря на мобилизацию, становиться «пушечным мясом» не намерены, призвав его самого возвращаться в РФ.

«Заканчивай, бл*, всю эту х*йню. Пи*дуй домой, бл*», — посоветовали они деморализованному захватчику.