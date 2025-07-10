В публичном пространстве Европы россияне стараются быть либо менее заметными, либо «против войны» (на фото акция российской оппозиции с участием Юлии Навальной в Берлине 17 ноября прошлого года). (Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu via Reuters)

Украинки из Германии и Великобритании описали NV, как изменилось поведение россиян в этих странах после начала полномасштабного вторжения и стесняются ли они теперь своего происхождения.

Русские в Европе — как туристы, так и те, кто уехал туда работать или жить — это очень специфический контингент. Некоторые из них даже скрывают публично свое происхождение, — выдают себя за граждан Молдовы или Беларуси, или говорят «мы из Прибалтики», рассказал NV Игорь Захаренко, директор украинской туристической фирмы Феерия, предлагающей и европейские направления отдыха. Однако, так ведут себя далеко не все люди, которые были или продолжают быть гражданами РФ.

Хотя россиянам не доступны прямые авиаперелеты в Европу, в Старом свете их все еще немало. И украинским беженцам или мигрантам все равно время от времени приходится с ними пересекаться.

Как граждане страны-агрессора ведут себя, находясь за рубежом, испытывают дискомфорт из-за своего происхождения, или же наоборот, они демонстрируют гордость за принадлежность к РФ? И изменилось ли их поведение с начала полномасштабного вторжения в Украину?