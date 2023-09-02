Военное преступление. Известно о 386 украинских детях, усыновленных в России — Лубинец

2 сентября, 02:30
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Дети (Фото:REUTERS/Сергей Пивоваров)

Дети (Фото:REUTERS/Сергей Пивоваров)

Есть подтверждение, что в России усыновили 386 детей из Украины — об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона Единые новости Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

«У нас есть подтвержденные 386 детей. Установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним или началась процедура, или завершилась процедура усыновления», — сказал Лубинец.

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Он отметил, что с точки зрения будущей ответственности россиян за геноцид, важно установить именно факт усыновления, а не, например, временной опеки.

«Для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ. И этим мы занимаемся», — сказал уполномоченный ВР по правам человека.

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Лубинец привел пример Марии Львовой-Беловой, которая сначала заявила об усыновлении ребенка из Украины, но после получения ордера на арест от Международного уголовного суда сказала, что это было не усыновление, а временная защита.

Как сообщила Херсонская ОГА, в пятницу, 1 сентября, Украине удалось вернуть домой 11 детей, незаконно вывезенных российскими оккупантами.

Теги:   Дети Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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