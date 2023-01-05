Журналисты установили четырех операторов Shahed, которые запускают дроны по Украине — расследование 5 января, 00:36 Российские операторы БПЛА в Иране в 2022 году (справа — Созинов, Пивкин, Глухов) (Фото:Наші гроші Львів via министерство обороны РФ)

Российские военные, вероятно, учились управлять иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 летом 2022 года под прикрытием «соревнований» Соколиная охота. Об этом идет речь в расследовании Слідства.Інфо и Наші гроші. Львів, опубликованном в среду, 4 января.

Соколиной охотой называют дисциплину так называемых Армейских игр, которые страна-агрессор Россия проводит в течение последних восьми лет.



В 2022 году «соревнования» проходили с 15 по 27 августа — как утверждается, на аэродроме возле города Исфахан, где расположен крупнейший военный аэродром Ирана и главный ремонтный и учебный центр страны. При этом иранские СМИ утверждали, что «турнир» проходил в другом месте — на аэродроме возле города Кашан. Там находится сверхсекретная авиабаза, где, по данным Израиля, обучают операторов БПЛА.

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Журналисты отметили, что за месяц до старта Соколиной охоты российская делегация по меньшей мере дважды приезжала на авиабазу возле Кашана. По данным The Washongton Post, Россия получила первую партию иранских беспилотников 19 августа — в то время, как в Иране продолжалась Соколиная охота.

Расследователи идентифицировали четырех представителей России, которые участвовали в Соколиной охоте:

Сергей Созинов;

Андрей Степовой;

Глеб Пивкин;

Евгений Глухов.

Все четверо живут в Коломне и служат в 924-м государственном центре беспилотной авиации минобороны России. Центр готовит специалистов для работы с беспилотниками и испытывает их перед поставкой на вооружение. Журналисты предполагают, что эти российские военные или сами запускают дроны-камикадзе по украинским гражданским объектам, или руководят атаками. Расследователи дозвонились до Глухова, которого заметили на видео минобороны РФ из Ирана. Тот утверждал, что якобы впервые слышит об иранских дронах и «работает в криптовалюте».

Инфографика: НВ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что, по данным ГУР, страна-агрессор использовала около 660 иранских дронов Shahed и ждет новую партию.



Президент Владимир Зеленский 2 январ предупредил, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами-камикадзе.