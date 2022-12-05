Будут отправлять повестки через интернет. Россияне создают электронную базу данных призывников — ГУР 5 декабря, 13:10 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В РФ создают единую электронную базу данных военнообязанных, которая позволит установить тотальный контроль за лицами, не проживающими по месту регистрации, и позволит рассылку повесток в форме СМС, электронных писем и сообщений по социальным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что для единой электронной базы военнообязанных оцифровываются все документы военного учета и архивы военкоматов. Таким образом, россияне планируют создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

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После окончания разработки системы, ее планируют объединить с:

базой данных МВД;

системой Мигрант;

ГИБДД;

СНИЛЗ;

Роскодастром;

Росрегистром;

ИНН;

клиентской базы мобильных операторов.

«После ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта — в форме SMS-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей», — отмечает пресс-служба разведки.

Кроме того, по данным разведки, будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию РФ без специального разрешения. Также им ограничат возможность использования государственных услуг и сервисов. В случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным сбережениям. Работодатели будут информировать об обязательности определенных действий в отношении избегающих мобилизации.

Система должна заработать в начале февраля 2023 года, заявили в ГУР.

Также одновременно на временно оккупированных территориях Украины оккупанты вводят военный учет мужчин от 17 до 65 лет. Независимо от их согласия, все они по умолчанию объявлены подлежащими призыву гражданами РФ. Им запрещен выезд с места жительства, кроме эвакуации вглубь оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в ходе «частичной» мобилизации в РФ будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России министр обороны Сергей Шойгу оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.