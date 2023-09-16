Россияне создали новую ЧВК под руководством Минобороны РФ, туда планируют «переманить» вагнеровцев — ЦНС 16 сентября, 12:24 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские оккупанты создали новую частную военную компанию с целью привлечь туда боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что новосозданная ЧВК будет напрямую курироваться Министерством обороны России.

По информации ЦНС, Минобороны РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан с целью убедить как можно больше вагнеровцев на подписание контракта с Вооруженными силами РФ через новую ЧВК.

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По предварительным данным, ответственным за создание новой ЧВК назначен бывший командующий воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин.

ЦНС отмечает, что таким образом за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между белорусской ЧВК ГардСервис и новосозданной российской ЧВК.

Ранее Суровикина заметили в Алжире. Туда он прибыл вместе с делегацией министерства обороны РФ. Тогда член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что Суровикин «пытается реализовать себя в Африке».

ЦНС сообщал, что вагнеровцы в Беларуси, которые присоединились к так называемой ЧВК ООО ГардСервис, подписывают контракты для охраны и участия в боевых действиях в Африке.