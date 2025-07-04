В Шебекино Белгородской области РФ вспыхнул химзавод на фоне атаки беспилотниками — росСМИ
Россияне сообщают об атаке на химзавод в Шебекино (Фото: Пепел/Телеграм)
В пятницу, 4 июля, в российском Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотниками вспыхнул химический завод.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Пепел.
Отмечается, что над предприятием поднялся столб дыма, который видно даже из Белгорода, находящегося в 25 километрах от места удара.
По данным канала, в шебекинской промзоне расположено несколько химических производств, в том числе Селена и Акосинтез.
Местные власти не предоставляли никакой информации о возможных последствиях атаки на химзавод.
Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что в результате удара БПЛА по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори пострадали семь человек. Оно находится в 35 километрах от Шебекино.