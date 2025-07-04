Россияне сообщают об атаке на химзавод в Шебекино (Фото: Пепел/Телеграм)

В пятницу, 4 июля, в российском Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотниками вспыхнул химический завод.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Пепел.

Отмечается, что над предприятием поднялся столб дыма, который видно даже из Белгорода, находящегося в 25 километрах от места удара.

По данным канала, в шебекинской промзоне расположено несколько химических производств, в том числе Селена и Акосинтез.

Местные власти не предоставляли никакой информации о возможных последствиях атаки на химзавод.

Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что в результате удара БПЛА по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори пострадали семь человек. Оно находится в 35 километрах от Шебекино.