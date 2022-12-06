Парадокс реальности. Как Путин и россияне пытаются подорвать мировой порядок, чтобы в РФ ничего не изменилось — интервью 6 декабря, 21:13 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин, 1 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Леонид Швец, политический обозреватель, в интервью Радио НВ рассказал, как российский диктатор Владимир Путин и кремлевский режим руководствовались логикой сохранения положения дел в РФ при принятии решения начать вторжение в Украину и фактически уничтожая стабильность в мире.

— Давайте начнем с ощущений, которые есть среди граждан Российской Федерации. Там есть сообщения о том, что 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, 25% поддерживают продолжение конфликта.

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В данном случае речь идет о закрытой социологии, которую проводила Федеральная служба охраны Российской Федерации, это такое специфическое подразделение силовиков. Чувства россиян, на чем они базируются? Они понимают, что не удержат, но боятся думать, а что же будет с ними дальше?

— Надо изначально сказать, что россияне войны не ожидали, не хотели и, несмотря на всю работу пропаганды уже после 24 февраля, так и не захотели. То есть, она не стала желанной, раскачать Россию до такого мобилизационного экстаза не удалось. Не удалось по нескольким причинам, одна из них — то, что и сам Кремль опасался политической активности россиян. Это уже общее место, банальщина, что режим Путина держался на том, что граждане должны были держаться в стороне от политики, все решает власть, вас это не касается.

Политически активных берут, извините, за разные места и заставляют либо прекращать политическую деятельность, либо каким-то иным образом с ними работают скорее силовым образом. И ломать эту картину сам Кремль не решался до 21 сентября, когда была объявлена мобилизация.

Мы видели, что это якобы срабатывало, потому что летом все, кто наблюдал за ситуацией в России, как и какие-то социологические попытки что-то там исследовать, несмотря на все сложности, так и просто люди, наблюдавшие за собственным окружением, говорили, что все успокоилось.

Летом все более-менее успокоилось. Да, были определенные настроения может даже и шока в феврале, а потом все успокоились, все идет нормально, вроде бы нормально. То есть людей в этом убедили, что все идет нормально. А если нормально, то и не нужно подключаться. Там идет какая-то Спецоперация, какими-то спецсилами, это нас не очень касается, победу нам покажут по телевизору.

— То есть, не лезьте туда, пока вам не сказали по телевизору, что мы уже победили. Тогда в таком пассивном режиме мы еще понимаем, что сегодня Международный день волонтеров, если у нас все общество включилось, то их обществу как раз внушали мнение, что давай мы без тебя разберемся, не лезь туда.

— Совершенно верно. Их готовили к победе а-ля Крым. Ну, может, не такой Крым, потому что там более или менее все прошло прекрасно, просто прекрасно с точки зрения тех, кто организовывал это, инициировал. Здесь так гладко не получилось, но нам что-то там власть придумала, она нам готовит подарок. Мы его не ожидали, он нам не очень-то и нужен, тот подарок, какой — мы тоже не знаем, потому что цели этой «операции» были какие-то размытые и остаются такими. Но пусть будет, и все успокоились.