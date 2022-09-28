Россияне развернули мобильный военкомат на границе с Финляндией — росСМИ 28 сентября, 20:41 Ленинградская область (Фото:Интересный Выборг via vk)

Мобильный пункт призыва на военную службу по контракту заработал на границе с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает 47news.

Тем, кто подлежит мобилизации, вручают повестки, остальные могут записаться в добровольцы.

По информации издания, у пункта пропуска Торфяновка на российско-финской границе работают мобильные пункты отбора на военную службу. Информацию об этом подтвердили в администрации Выборгского района.

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Работа мобильных пунктов организована в рамках закона, отметили представители властей.

Ленинградский областной военкомат сообщил, что информация о работе мобильного пункта у границы соответствует действительности. Тем, кто подлежит «частичной» мобилизации, в пунктах вручают повестки. Остальные могут записаться добровольцами на военную службу.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.