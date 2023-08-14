В Польше задержаны российские шпионы, они распространяли информацию о ЧВК Вагнера 14 августа, 11:25 Двух россиян задержали в Польше по подозрению в шпионаже (Фото:Polska Policja/Twitter)

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали россиян по подозрению в шпионаже. Они распространяли пропагандистские материалы ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в своем Twitter.

По его словам, мужчины «продвигали» Вагнера в Кракове и Варшаве. Им предъявлены обвинения.

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«Агентство внутренней безопасности совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы Вагнер в Кракове и Варшаве. Обоим были предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, и они были взяты под стражу», — отметил Каминский.

Он пообещал сообщить детали спецоперации в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Кракове начали появляться наклейки с призывом вступить в ряды ЧВК Вагнер. Полиция начала расследование. На них содержался призыв присоединиться к «вагнеровцам» и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих. Позже он пояснил, что происходит наращивание присутствия военных в районе Сувальского коридора и у границы с Беларусью из-за активности наемников ЧВК Вагнера.

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.