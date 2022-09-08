«Давайте и других затянем в свой ад». Россияне унижают себя и пытаются унизить других — Питер Померанцев 8 сентября, 18:12 Рашистский символ Z на Государственном театре оперы и балета имени Чайковского в Ижевске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Британский писатель и журналист Питер Померанцев в интервью НВ заявил, что русская политическая культура построена на унижении, агрессии и садомазохизме.

«Они себя унижают и пытаются унизить других. Потому что понятно, что у России ничего не вышло по большому счету, несмотря на нефть и газ. Все равно это уродство, так давайте и других затянем в свой ад. Такова логика», — сказал Померанцев НВ.

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По его словам, россияне не справились со своими историческими травмами, поэтому не могут придумать будущее и разыгрывают один и тот же сценарий из прошлого, пытаясь затащить в него других.

«Если мы говорим о коллективной ответственности россиян, я знаю, здесь большие дебаты вокруг этого, то это сложные дебаты. … Люди, чувствующие ответственность и признающие, что так им стыдно, все осознают и так. Но большинство не осознает. Они говорят фразы типа — А при чем здесь я? Это что, я бомблю? Люди не хотят брать на себя ответственность, это неприятно, потому что тогда нужно действовать», — объяснил британский писатель.

По его словам, чтобы выжить в таком обществе, нужно быть конформистом и перестать существовать как социальный индивидуум.

«Ты можешь жить личной жизнью, что-то делать в бизнесе, там себя проявляй. А в общественной жизни тебя нет. Твоя задача — соглашаться с лидером. Чтобы испытывать ответственность и чувство вины, ты должен обладать высокой самооценкой. А в России все унижены, даже олигархи. Людям говорят: сегодня война с Украиной. Люди отвечают: ну, ок. Завтра им скажут: война с Америкой, они скажут: ну ок. Им нужно всегда кого-то унижать, потому что их унижают ежедневно», — считает Померанцев.

Он также выразил убеждение, что «конформизм может быть даже хуже фашизма».

«Конформистам, в отличие от фашистов, не свойственно кого-то убивать и насиловать. Они не просыпаются с этой мыслью, но они согласились на эти правила и согласились уничтожить себя как личность», — сказал британский писатель.

По мнению российского политолога Игоря Эйдмана, большая часть российской молодежи не смотрит телевизор, «поэтому они по-другому воспринимают ситуацию, гораздо более критично и гораздо менее зависимо от мнения властей».

Однако эти люди не протестуют, потому что «хотят хорошо жить», а «выгоднее всего в современной России работать в каких-то структурах, связанных с государством» либо служить в ФСБ.

Единственной возможной причиной протестов молодежи Эйдман назвал «насильственную мобилизацию молодых людей», которая может привести к тому, что «страх попасть на войну и там погибнуть может оказаться сильнее страха выйти на улицу и против этого протестовать».



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