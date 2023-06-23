Боевые дельфины, белуги и тюлени: россияне увеличили количество морских млекопитающих для защиты военно-морского флота — разведка Британии 23 июня, 09:24 Российские военные корабли (Фото:Агентство военных новостей/Гандаут через REUTERS)

Российский военно-морской флот значительно усилил безопасность главной базы Черноморского флота в Севастополе. К защите оборонительных сооружений было привлечено большое количество обученных морских млекопитающих.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 23 июня.

По словам разведчиков, меры по усилению безопасности включают расположение не менее четырех слоев сеток и заграждений на входе в гавань.

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На изображениях, обнародованных Британской разведкой, видно увеличение количества плавучих вольеров с афалинами (вид дельфинов) почти вдвое.

Фото: Британская разведка

Сообщается, что в арктических водах флот также использует белуг и тюленей. Россия обучила животных ряду миссий, но те, что находятся в Севастопольской гавани, скорее всего, предназначены для противодействия вражеским водолазам.