Последний БигМак. Россияне начали перепродавать еду из Макдональдса

9 марта, 14:07
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Россияне перепродают еду из Макдональдс на сайте объявлений (Фото:Kevin Lanceplaine \ Unsplash)

Россияне перепродают еду из Макдональдс на сайте объявлений (Фото:Kevin Lanceplaine \ Unsplash)

Россияне начали перепродавать на сайтах объявлений еду из Макдональдса по завышенным ценам. Днем ранее компания объявила о временном закрытии 850 ресторанов в стране.

Россияне начали перепродавать купленные в Макдональдс продукты на сайте объявлений Авито. На это обратила внимание Русская служба ВВС.

«Наггетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс вкусить заграничные блага», — говорится в одном из объявлений.

Инфографика: Русская служба ВВС

Кроме еды из Макдональжс на сайте также есть объявления о продаже игрушек з Хеппи Милл и формы сотрудников макдональдса (брендированные поло, ремни и кепки).

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Всего по запросу Макдональдс на сайте отображается примерно 3700 объявлений, но не все из них связаны с перепродажей продукции Макдональдс в связи с закрытием ресторанов в РФ.

Напомним, что днем ранее McDonald’s на неопределенный срок закрыл почти 850 ресторанов в России.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   McDonald's Макдональдс McDonald’s Война России против Украины

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