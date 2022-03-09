Последний БигМак. Россияне начали перепродавать еду из Макдональдса 9 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Россияне перепродают еду из Макдональдс на сайте объявлений (Фото:Kevin Lanceplaine \ Unsplash)

Россияне начали перепродавать на сайтах объявлений еду из Макдональдса по завышенным ценам. Днем ранее компания объявила о временном закрытии 850 ресторанов в стране.

Россияне начали перепродавать купленные в Макдональдс продукты на сайте объявлений Авито. На это обратила внимание Русская служба ВВС.

«Наггетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс вкусить заграничные блага», — говорится в одном из объявлений.

Инфографика: Русская служба ВВС

Кроме еды из Макдональжс на сайте также есть объявления о продаже игрушек з Хеппи Милл и формы сотрудников макдональдса (брендированные поло, ремни и кепки).

Всего по запросу Макдональдс на сайте отображается примерно 3700 объявлений, но не все из них связаны с перепродажей продукции Макдональдс в связи с закрытием ресторанов в РФ.

Напомним, что днем ранее McDonald’s на неопределенный срок закрыл почти 850 ресторанов в России.

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