«Прямо с конвейера». Россияне начали запускать по Украине крылатые ракеты Х-101, изготовленные в конце 2022 года — СМИ 29 декабря, 15:51 Х-101 под крылом Ту-95МСМ (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Российская армия во время массированного ракетного удара 29 декабря выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года, сообщает Defense Express.

Как отмечает издание, это значит, что россияне начали запускать ракеты «прямо с конвейера», то есть сразу после изготовления.

По информации источников издания, россияне выпустили эту «свежую» ракету из стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

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Это уже не в первый раз, когда россияне выпускают по Украине ракеты, изготовленные в 2022 году. В частности, такое уже фиксировали во время ракетных обстрелов 22 октября.

Пока непонятно, какой именно процент новых ракет россияне используют для ударов по Украине — успевают ли они производить достаточное количество ракет для пополнения запасов, или выпускают их сразу после изготовления, не создавая никаких резервов.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, у войск РФ хватит ракет еще на несколько массированных обстрелов. Украинский лидер подчеркнул, что расстановку сил на фронте это не изменит.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

В четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских захватчиков.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, РФ выпустила более 100 ракет разных типов.

Их целями снова стали объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской ПВО удалось перехватить 54 из 69 крылатых ракет.