«Нейтральности не существует». МОК может допустить россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 как азиатов, спровоцировав бойкот 5 февраля, 18:25 Сюжет Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Хотя на фоне вторжения в Украину российские и белорусские спортсмены не могут отбираться на летнюю Олимпиаду 2024 в Европе, Международный олимпийский комитет, похоже, нашел для них обходной путь.

Площадкой для этого стала Азия, Олимпийский комитет которой разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой при выступлениях под нейтральным флагом. Это может дать им возможность попасть на Олимпиаду-2024.

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Украина выступает против такой лазейки, а президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

NV рассказывает, как относятся к «нейтральности» белорусов и россиян спортсмены, политики и олимпийские функционеры.

МОК в поиске « нейтральности»

В июле бывший вице-президент и действующий представитель Международного олимпийского комитета Крейг Риди заявлял, что участие России в летних Олимпийских играх в Париже маловероятно, поскольку квалификация на Олимпиаду начинается за два года до ее начала, а спортивные федерации придерживаются рекомендаций МОК не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Исключением стал бокс, Международную ассоциацию которого (IBA) возглавляет скандально известный россиянин Умар Кремлев, активно выступавший в поддержку президента РФ Владимира Путина. В октябре IBA разрешила российским и белорусским боксерам выступать под флагами и с гимнами своих стран, заявив, что политика не должна влиять на спорт, а все атлеты должны быть в равных условиях.

Пророссийская позиция IBA настолько откровенна, что даже МОК пригрозил исключением бокса из программы Олимпиады 2024 года в случае подписания нового спонсорского контракта с Газпромом.

Однако в начале декабря президент МОК Томас Бах процитировал на пресс-конференции слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что, по его мнению, в Олимпиаде-2024 в Париже имеют право участвовать «представители всех стран, иногда в том числе находящихся в состоянии войны». Бах сказал, что спортсменов «нельзя наказывать за действия их правительств», если они их не поддерживают.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил на своей странице в Twitter, что с февраля Россия убила 184 украинских спортсмена.

«Теперь [президент Международного олимпийского комитета Томас] Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что „не надо политизировать спорт“, а к спортсменам из Украины, России и Беларуси должно быть одинаковое отношение. Использовать спорт для оправдания военных преступлений отвратительно», — написал министр.

В тот же месяц исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил о том, что он готов содействовать участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под его эгидой. Олимпийские комитеты Европы оставили в силе отстранения россиян от Европейских игр-2023.

25 января МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и белорусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране. В Олимпиаде запретили участвовать активным сторонникам войны России против Украины и нарушителям антидопинговых правил.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что российским спортсменам не место на олимпиаде в Париже.

Украина возмущена и обещает бойкот

Уже 26 января министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина и некоторые ее государства-партнеры выступали на консультациях против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде до завершения аресии РФ.

«Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество», — подчеркнул Гутцайт.

По его словам, часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

«Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях… Если же нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — резюмировал Гутцайт.

На следующий день Зеленский пригласил президента МОК Баха в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует». Президент заявил, что Украина начинает «марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей государства-террориста». Он подчеркнул, что «любое „нейтральное“ знамя российских спортсменов запятнано кровью», а говорить об участии России в Олимпиаде можно только после того, как она остановит свою агрессию и террор.

Зеленский также обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций.

«Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста», — сказал президент.

Он выразил убеждение, что если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора.

Еще одно письмо о неприемлемости допуска россиян и белорусов к Олимпиаде президент Украины написал французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя решение МОК, заявил, что спорта вне политики не существует — «спорт ее продвигает».

«МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные послы смерти», — сказал он.

МОК отверг критику Украины, назвав ее «клеветническими заявлениями», которые «не могут служить основой для конструктивного диалога».

А его глава Бах заявил, что бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОКи «участвовать в Олимпиадах, направляя спортсменов».

4 февраля глава МИД Украины Кулеба заявил, что с прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера и призвал МОК «пресечь попытки скрыть российские преступления под белыми флагами».

Украинские спортсмены против россиян и белорусов на Олимпиаде

Против участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже выступил ряд украинских спортсменов.

Экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко напомнил, что Бах как глава МОК представляет ценности толерантности и мира, а россияне сейчас являются «олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения».

"…У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить на эти преступления свою олимпийскую эмблему, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", — сказал он.

Легендарный футболист и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил:

«Нет никакого спорта вне политики. И если спортсмены из России или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть».

Он призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию.

Не допускать россиян к участию в Олимпиаде призвала третья ракетка мира и бронзовая призерка Летних Олимпийских игр 2020 года Элина Свитолина.

«Олимпийские игры являются самой большой платформой для привлечения и разнообразия в спорте, которая привлекает мир. Помня об этом, мы должны запрещать российских и белорусских спортсменов, посылая решительное сообщение всему миру, что мы едины в санкциях, введенных против России и Беларуси, и что есть последствия за отвратительные действия их правительств; их жизнь не может продолжаться как нормальная», — написала она на своей странице в Facebook.

Она напомнила о гибели в бою украинского легкоатлета Владимира Андрощука, который больше никогда не реализует свой потенциал на Олимпиаде, и спросила, почему белорусы и россияне должны иметь такую возможность.

Украинский фристайлист Александр Абраменко тоже призвал не допускать к Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси.

«Как можно даже представить эти совместные соревнования под олимпийским флагом, выражающим идею объединения всех мирных государств на соревнованиях, когда продолжается гибель украинских спортсменов, защищающих Украину, и происходит уничтожение спортивной инфраструктуры ракетами агрессора», — написал он на своей странице в Facebook.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в комментарии Суспільному констатировал, что представители МОК «упорно ищут решение в любом виде допустить россиян и белорусов на международные соревнования», на что должна быть жесткая реакция от Украины. По его словам, менее популярные российские спортсмены иногда высказывались против войны, но большинство хранило молчание.

«Мы не видим никаких заявлений от других о войне. Не знаю подобного примера. То есть, это уже проявление того, как они относятся. Конечно после простоя в один год, они подпишутся под тем, что им скажут. Думаю, что будет согласовано с НОК России и высшим руководством Кремля, какая формулировка будет стоять, чтобы она не сильно „резала слух“. Они точно не будут осуждать действия Путина в нашей стране», — уверен Беленюк.

Он заявил, что осуждает заявления МОК и не понимает, «как они (российские и белорусские спортсмены — ред.) могут выступать под нейтральным флагом, который у них запятнан кровью тысяч украинцев».

Международная поддержка Украины

Ряд европейских политиков и спортсменов поддержали позицию Украины.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже, в случае допущения РФ и Беларуси может достичь 40 стран.

По его словам, к коалиции могут присоединиться, в частности, США, Великобритания и Канада, и бойкот может сделать проведение соревнований бессмысленным.

«До окончания варварской войны в Украине ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Польский олимпийский комитет был, есть и будет солидарен с Украиной, украинским народом и спортсменами. Наша позиция соответствует позиции Польши и польских властей», — заявил глава НОК Польши Анджей Красницкий.

Представители стран Балтии и Польша обнародовали совместное заявление, в котором призвали международные спортивные органы оставить в силе дисквалификацию спортсменов из России и Белоруссии.

«Любые усилия Международного олимпийского комитета вернуть назад российских и белорусских атлетов для того, чтобы соревноваться, даже под нейтральным флагом, должны быть отклонены. Усилия по возвращению российских и белорусских атлетов в международные спортивные соревнования под занавесом нейтральности легитимируют политические решения и распространяют пропаганду этих стран», — говорится в нем.

Глава НОК Латвии заявил, что эта страна рассмотрит возможность бойкота Олимпиады, если на нее допустят россиян и белорусов.

Олимпийский комитет и Конфедерация спорта Норвегии опубликовала заявление, в котором говорится, что с февраля 2022 года позиция страны не изменилась — россиян и белорусов не должны допустить к соревнованиям.

Против возвращения россиян и белорусов на Олимпийские игры выступили также лидеры мужской и женской сборной Норвегии по биатлону.

«Это странно. Время еще не пришло. Я понимаю, что они должны поддерживать постоянную дискуссию для обсуждения ситуации. Но если вы посмотрите на нее, то никакой дискуссии не будет. Нельзя возвращать кого-то только потому, что прошло какое-то время. Я не вижу, чтобы что-то изменилось с тех пор, как они [россияне и белорусы] были отстранены. Должны происходить изменения, прежде чем это можно будет обсуждать», — заявил пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бьо NTB.

Его позицию разделяет норвежская биатлонистка Ингрид-Ланнмарк Тандреволл.

«Мы были удивлены, что так много людей выступают за то, чтобы Россия снова могла участвовать в соревнованиях. А также тем, что МОК был за это. Это больше всего удивляет. Неожиданно, насколько это решение политизировано и как много определяют деньги. Наверное, я была очень наивна раньше, думая, что это не так», — сказала она VG.



Глава Олимпийского комитета и Конфедерации спорта Дании Ганс Наторп подверг критике решение МОК и не исключил, что ряд европейских стран будет рассматривать вариант бойкотировать следующие Олимпийские игры, если к ним будут допущены Россия и Беларусь.

Министр культуры и спорта Великобритании Мишель Донелан заявила, что МОК «далек от реальности войны, которую переживает украинский народ».

Чешский хоккеист Доминик Гашек заявил на своей странице в Twitter, что МОК своим подходом поддерживает агрессию России, граничащую с криминалом, ведь в Украине погибли более 180 спортсменов.