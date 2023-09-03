Оккупанты пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 с помощью автомобильных шин — СМИ 3 сентября, 20:16 Арсенал Ту-95МС (Фото:Минобороны РФ)

На аэродроме Энгельс Саратовской области РФ российские оккупанты защищают стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами, сообщает портал Милитарный со ссылкой на пост блогера Tatarigami_UA в Twitter.

Блогер опубликовал спутниковые снимки стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые накрыты автомобильными шинами.

По данным портала, такими действиями оккупанты пытаются защитить самолеты от атак украинских дронов-камикадзе.



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На спутниковых фото видно, что россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть бомбардировщика.



«Неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения», — отмечает портал.

5 декабря 2022 года неустановленные беспилотники атаковали аэродром Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали повреждения по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95. После этого почти все боеспособные ракетоносцы переместили за Полярный круг, на базу Оленья, что увеличило время подлета к месту пуска ракет.

Российское издание Верстка сообщила, что Силы обороны и украинские спецслужбы смогли осуществить не менее девяти удачных атак по авиабазам страны-агрессора России, временно оккупированного Крыма и Беларуси, уничтожив или повредив не менее 24 самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.