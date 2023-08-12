Россияне заявили о сбитии беспилотника в Калужской области 12 августа, 09:08 Россияне говорят, что сбили беспилотник в Калужской области (Фото:МЧС РФ)

В России заявляют, что утром в субботу, 12 августа, в Калужской области сбили беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он утверждает, что российская ПВО сбила беспилотник в Дзержинском районе области. Это примерно в 200 км к юго-западу от Москвы.

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Губернатор также уверяет, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

Накануне, 11 августа, в Калуге произошел пожар на электроподстанции. Два населенных пункта остались без электричества. Губернатор тогда заявлял о «попадании молнии».