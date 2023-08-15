Россияне готовят провокацию на Курской АЭС и планируют эвакуацию населения — ЦНС 15 августа, 12:39 Курская АЭС (Фото:Wikipedia)

Российские оккупанты планируют провокацию на Курской Атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения, сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным подполья, в Курской области РФ продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС.

Сообщается, что местные власти получили задание создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение ЦНС.

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Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

Отмечается, что в целом эвакуировать планируют 5% населения — от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области составляет более 1 млн человек, а областного центра — 435 тыс. человек.

В ЦНС считают, что это свидетельствует о «избранности» тех, кто попал в список.

В частности людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области в населенные пункты:

Железногорск,

Большое Солдатское,

Щигры,

Горшечное.

В ЦНС отметили, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаковать никакие атомные станции.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара.